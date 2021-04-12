Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Gözaltına alınan zanlıların ev ve üst aramalarında 206,3 gram sentetik uyuşturucu, 1,09 gram eroin ile 8 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Son Dakika: Türkiye genelinde işsiz sayısı şubat ayında 250 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin kişi oldu