Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan zanlıların ev ve üst aramalarında 206,3 gram sentetik uyuşturucu, 1,09 gram eroin ile 8 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: AA
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