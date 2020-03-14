Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı - Son Dakika

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı

6 saat önce

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı, System.String[]

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, planlı çalışma yaparak teknik takibe aldığı şahıslara operasyon düzenledi. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramada, 644,56 gram esrar maddesi, 17 adet 50 TL toplam 850 TL sahte para ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Yakalanan 4 şahısın emniyetteki işlemleri devam ediyor. - OSMANİYE

Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:38 Kaynak: İHA
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