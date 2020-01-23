Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Osmaniye'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Osmaniye'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik 7 adrese operasyon düzenledi.


M.M.V, A.S, Y.K, İ.K, B.A, ve A.S'nin gözaltına alındığı operasyonda, 1 gram eroin, 1 gram sentetik uyuşturucu, 23 uyuşturucu hap, 16 enjektör, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve 5 cep telefonu ele geçirildi.

Jandarma, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:12 Kaynak: AA
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