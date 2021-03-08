Son dakika! Uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadirli- Adana kara yolu üzerinde yaptığı uygulamada durumundan şüphelendiği bir minibüsü durdurdu.
Ekipler, araçta bulunan iki kişinin üzerinde yaptığı üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki sorgusunun ardından iki eve düzenlenen baskında da 7 kişi yakalandı.
Şüphelilerin adresinde yapılan aramada 63 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram esrar ile tartı aleti ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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