Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik 11 adrese operasyon düzenlendi.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda 27 kök Hint keneviri, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 gram eroin, 12 gram sentetik uyuşturucu maddesi, 18 gram kenevir ile 3 gram esrar ele geçirildi.
Şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA
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