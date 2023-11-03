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Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonunda Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika

Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonunda Metamfetamin Ele Geçirildi

Son Güncelleme: 03.11.2023 13:44

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, ekmek arasına gizlenmiş 17,33 gram metamfetamin ile farklı türlerde uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 16 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise metamfetamin, kubar esrar, uyuşturucu hap, eroin, kaçak sigara, pompalı tüfek ve hassas terazi bulundu. Şüpheliler hakkında uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında adli işlem yapıldı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ekmek arasına gizlenmiş 17,33 gram metamfetamin ile farklı türlerde uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, merkez ilçe ve Toprakkale ilçelerinde, 21 Ekim- 1 Kasım tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda ise ekmek arasına gizlenmiş vaziyette 17,33 gram metamfetamin, 23,42 gram kubar esrar, 6 uyuşturucu veya uyarıcı hap, 1 gram eroin, 158 paket kaçak sigara, 1 pompalı tüfek ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı kullanmak, bulundurmak ve satın almak suçlarıyla kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında adli işlem yapıldı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğerleriyle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonunda Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonunda Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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