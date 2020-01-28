Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika

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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı
7 saat önce
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:10 Kaynak: AA
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen S.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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