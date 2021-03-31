Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı - Son Dakika

Adreslerde 16 gram sentetik uyuşturucu ile 56 gram metamfetamin ele geçiren ekipler 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik 8 adrese operasyon düzenledi.

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