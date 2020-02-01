Osmaniye'de uyuşturucu satan iki kişi tutuklandı - Son Dakika

Osmaniye'de uyuşturucu satan iki kişi tutuklandı
6 saat önce
Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve bağımlılığının önlenmesine yönelik başlattığı çalışma kapsamında yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:49 Kaynak: İHA
Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve bağımlılığının önlenmesine yönelik başlattığı çalışma kapsamında yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, önceden belirlenen adreslere yönelik yapılan operasyonlarda 150 adet ekstasy hap, 13,71 gram bonzai maddesi, 8 parça halinde toplam 641 gram esrar maddesi, 0,45 gram eroin maddesi ele geçirildi. Yakalanan İ.Ü ve H.G. şahıslar, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. - OSMANİYE
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