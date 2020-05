Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 4 tutuklama - Son Dakika

OSMANİYE polisinin, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, il genelinde narkotik konulara yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alınan 6 şüphelinin üzerinde arama yapan polis, 23,05 gram eroin ve 75.03 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen N.T, M.Y, A.T ve İ.C., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, A.T ve L.E. ise adli kontrol kararı ile serbest kaldı. Polisin, uyuşturucuyla mücadelesinin kararlılıkla davam ettiği vurgulandı.