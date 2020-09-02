Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 15 kişi tutuklandı - Son Dakika

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 54 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen kişilere yönelik 18-31 Ağustos tarihlerinde operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 54 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ev, iş yeri ve araçlarındaki aramada, 36 kilo 206 gram esrar, 17,26 gram metamfetamin, 589,6 gram bonzai, 117,36 gram eroin, 112,48 gram toz esrar ve 40 yeşil reçeteye tabi hap ile 1 tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 5'i adli kontrol şartı ve diğerleri de savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.