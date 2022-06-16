Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı

16.06.2022 07:55
Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda bir miktar uyuşturucu ile hassas teraziler ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı, 1 firari şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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