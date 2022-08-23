İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 15-25 Ağustos'ta kent merkezi ile Kadirli ve Düziçi ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Osmaniyeli Çiftçi, 5 Bin 700 Lira Mısır Alım Fiyatını Yetersiz Buldu: '10 Bin TL Olsa, Çiftçi Vatandaşımız Bu İşin İçinden Çıkamaz'

Kaynak: AA

Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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