Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlı tutuklandı

23.08.2022 10:26
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 34 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 34 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 15-25 Ağustos'ta kent merkezi ile Kadirli ve Düziçi ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Belirlenen adreslerde 2 kilo 597 gram sentetik uyuşturucu, 226 gram eroin, 261 gram esrar, 57 sentetik hap, 10 kök Hint keneviri, tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Polis, operasyonlarda 34 şüpheliyi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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