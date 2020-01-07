Osmaniye'de uyuşturucu satıcısı 28 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye'de uyuşturucu satıcısı 28 kişi yakalandı - Son Dakika

Osmaniye'de uyuşturucu satıcısı 28 kişi yakalandı

6 saat önce

OSMANİYE'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 28 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye'de uyuşturucu satıcısı 28 kişi yakalandı, System.String[]

OSMANİYE'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 28 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, 'uyuşturucu satma suçundan' haklarında yakalama kararı olan 28 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 38,7 gram esrar, 21,89 gram eroin, 1,55 gram metamfetamin, 34,39 gram bonzai ve 24 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz ile Sevda Demirel, evlilik kararı aldı
Ağırlığına teraziler dayanamıyordu, 256 kilodan 140 kiloya düştü Esrarla yakalanan kadın, gülerek gittiği adliyede tutuklandı Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı

Son Dakika Haberleri
22:52 Av dönüşü ayağı kayarak düştü, tüfeğin ateş almasıyla vurularak öldü - Son Dakika
22:52 İDO VE BUDO YARIN YAPILACAK BAZI SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ - Son Dakika
22:50 RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN, İSTANBUL'A GELDİ (1) - Son Dakika
22:50 RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN, İSTANBUL'A GELDİ (2) (aktüel) - Son Dakika
22:49 Adana'da çığ: 1 ölü, 2 yaralı, 1 kayıp (1)- ARŞİV - Son Dakika
22:03 Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı - Son Dakika
21:47 Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kameralara yansıdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 22:55:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmaniye'de uyuşturucu satıcısı 28 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]