Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de, uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı
Son Dakika Güncel Osmaniye'de, uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı

Osmaniye'de, uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı

6 saat önce

Osmaniye'de, uyuşturucu kullandıkları ve sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Osmaniye'de, uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı, System.String[]

Osmaniye'de, uyuşturucu kullandıkları ve sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine uyuşturucu temin ederek kullandığı ve sattığı ileri sürülen bir şüphelinin evine düzenlenen operasyonda 6 kişiyi gözaltına aldı.

Evdeki aramada, 2,48 gram eroin ile 1,34 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 09:46 Kaynak: AA
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