Osmaniye'de uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
1 saat önce
Osmaniye'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Suriyeli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:32 Kaynak: AA
Osmaniye'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Suriyeli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ikametinde uyuşturucu bulundurduğu ileri sürülen şüphelinin evine operasyon düzenledi.
"Poyraz" adlı narkotik köpeğiyle yapılan aramada adreste 67 gram esrar ve 483 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan Suriyeli Veddah Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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