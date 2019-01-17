Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Uyuşturucu Ticareti İddiası

Osmaniye'de Uyuşturucu Ticareti İddiası

2 saat önce

Osmaniye'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla iki kişi gözaltına alındı,İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Kadirli gişelerindeki uygulama noktasında şüphe üzerine C.D. (31) idaresindeki otomobili durdurdu.

Osmaniye'de Uyuşturucu Ticareti İddiası, System.String[]
Osmaniye'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla iki kişi gözaltına alındı,

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu Kadirli gişelerindeki uygulama noktasında şüphe üzerine C.D. (31) idaresindeki otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, paketler halinde 493 gram metamfetamin ile hassas terazi ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti iddiasıyla C.D. ile otomobilde Ş.K. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:30 Kaynak: AA

Adana, Tarsus, Osmaniye, Uyuşturucu Ticareti, Güncel
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