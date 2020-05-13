Osmaniye'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Yapılan aramalarda 250 gram esrar, 200 gram sentetik uyuşturucu ile 10 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik çok sayıda adrese operasyon düzenledi.

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