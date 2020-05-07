Osmaniye'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Narkotik köpeğiyle zanlıların adreslerinde yapılan aramada, 286 gram toz esrar, evlerin çatısında saksılar içerisine ekilmiş 85 kök Hint keneviri, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız av tüfeği ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

İl Jandarma ve Kadirli Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

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