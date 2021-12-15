Osmaniye'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Osmaniye'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştıkları M.K'nin kent merkezindeki ikametine operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği desteğiyle evde yapılan aramada 405 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar gram esrar, 4 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve kurusıkı tabanca ele geçirildi, zanlılar M.K, A.H. ve C.K. gözaltına alındı.

Şüpheli C.K'nin aracında yapılan aramada da 13 tabanca gövdesi, 16 sürgü, 10 şarjör ve kurusıkı tabancayı dönüştürmeye yarayan malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheliden M.K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, A.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

C.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.