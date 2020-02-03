Osmaniye'de uyuşturucudan 18 kişi tutuklandı - Son Dakika

Osmaniye'de uyuşturucudan 18 kişi tutuklandı
6 saat önce
Osmaniye'de Ocak ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 18 kişi tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:06 Kaynak: İHA
Osmaniye'de Ocak ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 18 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-31 Ocak tarihleri arasında yapılan çalışmalarda "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yakalanan şüphelilerden 18'i tutuklandı.
11 şahıs ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - OSMANİYE
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