Osmaniye'de uyuşturucudan 18 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de uyuşturucudan 18 kişi tutuklandı - Son Dakika

Osmaniye'de uyuşturucudan 18 kişi tutuklandı

6 saat önce

Osmaniye'de Ocak ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 18 kişi tutuklandı.

Osmaniye'de uyuşturucudan 18 kişi tutuklandı, System.String[]

Osmaniye'de Ocak ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 18 kişi tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-31 Ocak tarihleri arasında yapılan çalışmalarda "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yakalanan şüphelilerden 18'i tutuklandı.


11 şahıs ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - OSMANİYE

Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:06 Kaynak: İHA
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