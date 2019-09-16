Osmaniye'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında son 1 haftada yapılan denetim ve uygulamalarda 35 şüpheli gözaltına alındı, 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 - 16 Eylül tarihleri arasında il genelinde yaptıkları denetim ve uygulamalarda uyuşturucu kullanmak ve satma iddiasıyla 35 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 29'u "uyuşturucu temin ederek kullanma" suçundan haklarında yapılan cezai işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Zanlıların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 15 kilo 137 gram esrar, 1,61 gram eroin, 7,44 gram metamfetamin, 19 sentetik uyuşturucu hap ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.