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Osmaniye'de uyuşturucuyla mücadele - Son Dakika

Osmaniye'de uyuşturucuyla mücadele

12.11.2021 08:15
Osmaniye'de uyuşturucuyla mücadele

Osmaniye'de uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının değerlendirme toplantısı İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş'un katımıyla yapıldı.

Osmaniye'de uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının değerlendirme toplantısı İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş'un katımıyla yapıldı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün kent genelinde gerçekleştirdiği uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının değerlendirildiği toplantı Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevliyken şehit düşen Abdulkadir Güngör'ün anılmasıyla başladı. Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen değerlendirme toplantısında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeline de bağımlılıkla etkin mücadele konusunda bilgiler verildi.

Uyuşturucuyla mücadelenin hassas bir konu olduğu değinen İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, "Olaylara kanunların sizlere tanıdığı yetkiler ölçüsünde müdahale ederken önceliğiniz kendi can güvenliklerinizi korumak olsun. Bağımlılıkla etkin şekilde mücadele ve gençlerin maddeyle tanışmasının engellenmesi yönünde çalışmalara ağırlık verilmesi ve özellikle okullar ve çevresindeki uygulamaların arttırılması gerekiyor. Suça karışıp uyuşturucu madde bağımlısı olan şahıslara tedavi olmaları yönünde tavsiyede ve öneride bulunulması tedavi olmayı isteyenlerin hemen ilgili kurumlara yönlendirilmesini sağlamalıyız" diye konuştu.

Ahmet Selçuk Okumuş'un konuşmasının ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Cenk Ocaktürk tarafından "Narkorehber ve En İyi Narkotik Polisi Anne" projeleri kapsamında daha çok ailenin bilgilendirilmesi konusunda bilgiler aktarıldı. - OSMANİYE

Osmaniye'de uyuşturucuyla mücadele

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de uyuşturucuyla mücadele - Son Dakika


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