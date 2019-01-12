Osmaniye'de Uyuşturucuyla Mücadele Çalışmaları

OSMANİYE (AA) – Osmaniye'de köy ve mahalle muhtarlarına yönelik "uyuşturucu ile mücadele" bilgilendirme semineri düzenlendi.

OSMANİYE (AA) – Osmaniye'de köy ve mahalle muhtarlarına yönelik "uyuşturucu ile mücadele" bilgilendirme semineri düzenlendi.





Cebelibereket Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun, uyuşturucuyla topyekun mücadelenin genç nesillerin sağlıklı yetişmesinde önemli olduğunu belirtti.





İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan eylem planının tüm illerde uygulandığını ifade eden Coşkun, "Eylem planı çerçevesinde, Osmaniye'de uyuşturucu ile mücadele konusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu konuda kurumlarımız kendi üzerine düşen görevleri yerine getirmek için büyük bir gayret gösteriyor. Sadece kolluk güçlerimizin tek başına yapacağı bir mücadele bu anlamda yeterli değil, uyuşturucu ile mücadele için tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, muhtarlarımız ve vatandaşlarımız olarak hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor." diye konuştu.



Etkinlikte uyuşturucu satıcılarıyla mücadeleye vatandaş gözetimini ve katkısını sağlamak amacıyla hayata geçirilen Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu Projesi hakkında da katılımcılara bilgi verildi.

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