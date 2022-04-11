Osmaniye'de üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Osmaniye'de üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

11.04.2022 10:39
Osmaniye'de üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

Osmaniye'de, üst aramasında 374 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Osmaniye'de, üst aramasında 374 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Tehçi köyü yakınlarında uyuşturucu ticareti yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Fiziki takip sonucu olay yerinde yakalanan S.B'nin üst aramasını yapan ekipler, 374 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YORUMLAR
500
Osmaniye'de 2 milyonluk motor bloğu operasyonu Osmaniye'de 2 milyonluk motor bloğu operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu Ticareti, sentetik uyuşturucu, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
10:41 Galatasaray hem yenildi hem de tarihi fırsatı kaçırdı
10:33 Bu kadarına da pes! Dedektörle altın arayıp çalan hırsızlar yakalandı
10:32 Putin'in önemli müttefiklerinden Kadirov, Rus birliklerinin savaştaki yeni rotasını paylaştı
10:30 Zabıta yasal işlem uygulayacak! 50 TL'lik alışveriş yapmadığı için 80 yaşındaki kadını market servisinden indirmişlerdi!
10:28 Selahattin Demirtaş Macaristan seçimleri üzerinden Türkiye mesajı verdi: Macaristan'da HDP yok!
10:27 Cari işlemler açığı şubatta 5 milyar 154 milyon dolar oldu
10:26 Ünlü Youtuber, org çalıp vatandaşları sahur için kaldırırken polislere yakalandı! Aralarında geçen diyalog gülümsetti
10:21 Sosyal medya fenomeni Mika Raun'dan şaşırtan itiraf: Ayda 50 bin harcıyorum
10:10 Son Dakika: İşsizlik rakamları açıklandı! Şubat ayında işsiz sayısı 178 bin kişi azalarak 3 milyon 579 bine düştü
10:04 Dev derbide hakem hatası! Tecrübeli isimler, Serdar ve Taylan arasında yaşanan pozisyonu tartıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 10:46:02. #1.11#
SON DAKİKA: Osmaniye'de üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement