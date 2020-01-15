Osmaniye'de Vatandaş Memnuniyetini Artırma projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye'de Vatandaş Memnuniyetini Artırma projesi - Son Dakika

Osmaniye'de Vatandaş Memnuniyetini Artırma projesi

7 saat önce

Osmaniye'de "Vatandaş Memnuniyetini Arttırma Projesi" kapsamıda eğitim programı düzenlendi.

Osmaniye'de Vatandaş Memnuniyetini Artırma projesi, System.String[]

Osmaniye'de "Vatandaş Memnuniyetini Arttırma Projesi" kapsamıda eğitim programı düzenlendi.

Valilik Ahmet Cevdet Paşa Salonunda gerçekleştirilen eğitimle İçişleri Bakanlığına bağlı kurumlarda çalışanlara beden dili, etkili iletişim stratejileri, diksiyon ve protokol kuralları eğitimi verildi.

Vali Ömer Faruk Coşkun, etkinlikte yaptığı konuşmada, merkezi ve yerel yönetimlerde kamu hizmetinin kalitesinin yükseltilerek daha hızlı ve amaca uygun yerine getirilmesi için projenin uygulandığını belirtti.


Dört gün sürecek eğitim kapsamında ilk olarak emekli diplomat Turgay Yurtsever, protokol kuralları konulu sunum gerçekleştirdi.

Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:30 Kaynak: AA
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