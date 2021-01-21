Burada kılınan cenaze namazının ardından Erdoğan, mahalle mezarlığına defnedildi.

İlçeye bağlı Tüysüz Beldesi Büyüktüysüz Mahalle mezarlığında düzenlenen cenaze törenine Erdoğan'ın yakınları, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Garnizon Komutanı Piyade Albay Cemal Ekinci , askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Osmaniye 'nin Toprakkale ilçesinde vefat eden Kore gazisi Karaca Erdoğan (91) düzenlenen törenle toprağa verildi.

Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de vefat eden Kore gazisi Karaca Erdoğan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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