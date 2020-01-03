Osmaniye'de yaban hayvanlarının tanıtımı tahnitlerle yapılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye'de yaban hayvanlarının tanıtımı tahnitlerle yapılıyor - Son Dakika

Osmaniye'de yaban hayvanlarının tanıtımı tahnitlerle yapılıyor

6 saat önce

Osmaniye'nin Zorkun Yaylası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda oluşturulan merkezde, tahnit işlemiyle ölümsüzleştirilen 60'a yakın hayvanının tanıtımı yapılıyor.

Osmaniye'de yaban hayvanlarının tanıtımı tahnitlerle yapılıyor, System.String[]

Osmaniye'nin Zorkun Yaylası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda oluşturulan merkezde, tahnit işlemiyle ölümsüzleştirilen 60'a yakın hayvanının tanıtımı yapılıyor.

Karacadan sansara, flamingodan dağ keçisine ve çakala kadar çok sayıda hayvanın yer aldığı merkez, ziyaretçilerini bekliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü Osmaniye Şube Müdürü Fatih Güvercin, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkeze yaralı getirilip kurtarılamayan hayvanları, tahnitlerini yaparak eğitim amaçlı sergilediklerini söyledi.

Merkezde yaban hayvanlarının tanıtımının yanı sıra öğrencilere yönelik doğa koruma eğitimleri yapıldığını anlatan Güvercin, burada öğrencilere sinevizyon gösterimiyle ekosistem hakkında bilgi verildiğini kaydetti.

Güvercin, eğitimlerin ardından öğrencilerin, tahnitlerle ölümsüzleştirilen hayvanları yakından görerek tanıma şansı yakaladığını belirtti.

Merkez, hafta içi mesai saatlerinde ziyaret edilebiliyor.

Osmaniye, Yaban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:42 Kaynak: AA
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