Osmaniye'de yaban ve sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika

Osmaniye'de yaban ve sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı

17.01.2021 14:41
Osmaniye'de yaban ve sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı, System.String[]

Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban ve sokak hayvanları için belli noktalara yem bırakıldı.

Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban ve sokak hayvanları için belli noktalara yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kadirli Şube Müdürlüğü ile Kadirli Belediyesi ekipleri Değirmendere, Maksutoluğu ve Esenli köyü ile Bağdaş Yaylası'nda kış şartları dolayısıyla doğada yiyecek bulamayan hayvanlar için yemleme çalışması başlattı.

Ekipler yayla çevrelerinde yaban ve sokak hayvanları için mama ve yem bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Sokak Hayvanları, Osmaniye, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de yaban ve sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika


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