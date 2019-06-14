Osmaniye'de yağış hazırlıksız yakaladı
3 saat önce
Osmaniye'de yağış hazırlıksız yakaladıOSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Osmaniye
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 06:08 Kaynak: DHA
'de yağış hazırlıksız yakaladı
OSMANİYE'nin Kadirli
ilçesinde sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
İlçe merkezinde saat 17.30'da baslayan sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yer yer dolunun da etkisini gösterdiği ilçede küçük çaplı göletler oluştu. Trafik akışının da etkilendiği yağış tarım arazilerine de zarar verdi.
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