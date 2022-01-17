Üye Girişi
Osmaniye'de yağışlarla birlikte barajlar dolmaya başladı - Son Dakika

Osmaniye'de yağışlarla birlikte barajlar dolmaya başladı

17.01.2022 11:05

Osmaniye'de yağışlarla birlikte barajlar dolmaya başladıOSMANİYE Yaz aylarında kuraklığın hüküm sürdüğü Osmaniye'de son yağışlarla birlikte barajlarda doluluk oranı artmaya başladı.

Osmaniye'de yağışlarla birlikte barajlar dolmaya başladı

OSMANİYE Yaz aylarında kuraklığın hüküm sürdüğü Osmaniye'de son yağışlarla birlikte barajlarda doluluk oranı artmaya başladı. Drone ile havadan görüntülenen Aslantaş Barajı'nda doluluk oranı yüzde 42 seviyelerinden yüzde 47 seviyelerine ulaştı.

Çukurova'da önemli tarım arazilerine sahip Osmaniye'de yaz aylarında etkili olan kuraklık barajlardaki doluluk oranını ciddi seviyelerde düşürmüştü. Kış aylarında artan yağışlarla birlikte barajlardaki su seviyeleri de yükselmeye başladı. 2021 Kasım ayında doluluk oranı yüzde 42 seviyelerinde olan Aslantaş Barajı'nda doluluk oranı son yağışlarla birlikte yüzde 47 seviyelerine ulaştı. Ceyhan Nehri üzerinde, sulama, taşkın kontrolü ve elektrik enerjisi üretimi amacı inşa edilen Aslantaş Barajı'nın doluluk oranının eriyen kar sularıyla birlikte daha da artacağı öngörülüyor.

"Son yağışlar yüzümüzü güldürdü"

Yağışlarla birlikte barajlardaki doluluk oranlarının daha da artacağını ifade eden Ziraat Mühendisi Ali Aktaş, "Ceyhan Irmağı üzerinde bulunan Aslantaş Barajı'nın 2021 Kasım ayında doluluk oranı yüzde 42 seviyelerindeyken 2021 Aralık ayı itibariyle yüzde 47'ye ulaştı. Yani yüzde 5'lik bir artış görünmektedir. Yağışların iyi gitmesiyle beraber biz seviyenin daha da yükselmesini bekliyoruz. Geçen yaz aylarında yağışların hiç olmaması barajlardaki su seviyelerini çok düşürmüştü. Son yağışlar yüzümüzü güldürdü. Rahmetin yağmasın daha da bekliyoruz. Barajlardaki seviyelerin daha da yükseleceğinden umutluyuz" diye konuştu.

Öte yandan 28 Kasım-28 Aralık 2021 tarihleri arasında Berke Barajı'nda doluluk oranı yüzde 57'den 59'a, Kalecik Barajı'nda doluluk oranı yüzde 19'dan 26'ya, Mehmetli Barajı'nda doluluk oranı yüzde 21'den 23'e yükseldi.

Osmaniye'de yağışlarla birlikte barajlar dolmaya başladı
Osmaniye'de yağışlarla birlikte barajlar dolmaya başladı
Osmaniye'de yağışlarla birlikte barajlar dolmaya başladı

YORUMLAR
500

Çukurova, Osmaniye, Drone, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de yağışlarla birlikte barajlar dolmaya başladı - Son Dakika


Altının kilogramı 779 bin liraya geriledi Altının kilogramı 779 bin liraya geriledi         
17:42
4 arkadaşıyla birlikte karısına tecavüz etti! Cinsel organında sigara söndürdü 4 arkadaşıyla birlikte karısına tecavüz etti! Cinsel organında sigara söndürdü         
16:47
Elektrikte kademeli fiyat tarifenin detayları: 150 kWh'ye kadar 1,37 TL, 150 kWh üzeri ise 2,06 TL Elektrikte kademeli fiyat tarifenin detayları: 150 kWh'ye kadar 1,37 TL, 150 kWh üzeri ise 2,06 TL         
16:16
Evine giren hırsızı öldüren adam tutuklandı Evine giren hırsızı öldüren adam tutuklandı         
15:48
O kişi İzzet Yıldızhan mı? Alişan "Zor günümde benden parasını istedi" demişti! O kişi İzzet Yıldızhan mı? Alişan "Zor günümde benden parasını istedi" demişti!         
15:04
Nişan törenindeki tavuklu pilav 91 kişiyi zehirlemiş Nişan törenindeki tavuklu pilav 91 kişiyi zehirlemiş         
15:00
AGİ'nin yerine getirilen vergi desteği maaşları nasıl etkileyecek? Milyonları ilgilendiren net ve brüt maaş detayı AGİ'nin yerine getirilen vergi desteği maaşları nasıl etkileyecek? Milyonları ilgilendiren net ve brüt maaş detayı         
14:57
Survivor'da Ardahan, kazandığı oyunu Alişan'ın vefat eden kardeşine armağan etti Survivor'da Ardahan, kazandığı oyunu Alişan'ın vefat eden kardeşine armağan etti         
11:57
Gülşen'e striptizci benzetmesi! Seren Serengil ve Ebru Polat'tan, transparan elbise tepkisi Gülşen'e striptizci benzetmesi! Seren Serengil ve Ebru Polat'tan, transparan elbise tepkisi         
11:31
Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesinde son durum! 2021 yılında 192,2 milyar lira açık var Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesinde son durum! 2021 yılında 192,2 milyar lira açık var         
11:30
Genç çift, sevme bahanesiyle yaklaştıkları 40 bin lira değerindeki köpeği çaldı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Genç çift, sevme bahanesiyle yaklaştıkları 40 bin lira değerindeki köpeği çaldı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı         
11:24
Uşak'ta skandal olay! Pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti Uşak'ta skandal olay! Pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti         
10:50
Hatayspor-Galatasaray maçında Burak Elmas'tan kulübeye "Sakin olun" telefonu Hatayspor-Galatasaray maçında Burak Elmas'tan kulübeye "Sakin olun" telefonu         
10:16
Soğuğu bahane edip konsere çıkmamıştı! Manuş Baba, ilk kez konuştu: Güvenlik önlemleri sağlanmadı Soğuğu bahane edip konsere çıkmamıştı! Manuş Baba, ilk kez konuştu: Güvenlik önlemleri sağlanmadı         
10:01
Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü         
08:18
Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek! En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e geliyor Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek! En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e geliyor         
08:17
Transparan elbiseyle sahne alan Gülşen, cesur dansıyla sevenlerini ikiye ayırdı Transparan elbiseyle sahne alan Gülşen, cesur dansıyla sevenlerini ikiye ayırdı         
07:46

Son Dakika Haberleri
17:42 Altının kilogramı 779 bin liraya geriledi
17:39 100 bin TL hibe destekli projede son başvuru 28 Şubat
17:23 AKOM kar yağışı için uyardı! İstanbul genelinde etkili olacak
17:07 İYİ Parti kurucusu Vedat Yenerer, partiden istifa etti: Kirli siyaset yapıyorlar
16:58 İmam, Sezen Aksu şarkısı üzerinden çağrıda bulundu: Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş.
16:56 Hakkari'de Kahraman Mehmetçik Ayberk Soyutemiz, silah kazasında şehit düştü
16:46 4 arkadaşıyla birlikte karısına tecavüz etti! Cinsel organında sigara söndürdü
16:37 Son Dakika: Gezi/Çarşı davası: Osman Kavala'ya yine tahliye çıkmadı
16:37 İBB'nin Ayasofya Müzesi hatası sosyal medyadan tepki aldı! Hemen değiştirildi
16:31 Kız arkadaşının annesine böbreğini verdi, 1 ay sonra ise terk edildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2022 17:56:35. #1.13#
SON DAKİKA: Osmaniye'de yağışlarla birlikte barajlar dolmaya başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement