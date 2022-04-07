Osmaniye'de yağma suçundan aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Osmaniye'de yağma suçundan aranan hükümlü yakalandı

07.04.2022 12:28
Osmaniye'de yağma suçundan aranan hükümlü yakalandı

Osmaniye'de konuttan yağma suçundan kesinleşmiş 3 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Osmaniye'de konuttan yağma suçundan kesinleşmiş 3 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, konuttan yağma suçundan kesinleşmiş 3 yıl 1 ay yıl hapis cezasıyla aranan S.O.A. isimli şahsı teknik ve fiziki takibe aldı. Şahsın saklandığı adresi tespit eden Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, düzenledikleri operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.O.A. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - OSMANİYE

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de yağma suçundan aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de yağma suçundan aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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