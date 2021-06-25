Osmaniye'de yakalanan 3 hükümlü cezaevine gönderildi - Son Dakika

Osmaniye'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

Osmaniye Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi'nin düzenlediği operasyonda haklarında 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.C. ve Y.K. ile 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.T. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler cezaevine gönderildi.