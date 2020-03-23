Osmaniye'de yanan atık kağıt kutusu itfaiye tarafından söndürüldü - Son Dakika

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Osmaniye'de yanan atık kağıt kutusu itfaiye tarafından söndürüldü
6 saat önce
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde atık kağıt kutusunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde atık kağıt kutusunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Yeşiloba Mahallesi'nde bulunan Düziçi Merkez PTT binası yanındaki atık kağıt kutusunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kutudaki kağıtların tutuşması üzerine büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Ekipler, kısa sürede yangını söndürürken kutu kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:54 Kaynak: AA
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