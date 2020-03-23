Osmaniye'de yanan atık kağıt kutusu itfaiye tarafından söndürüldü - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre, Yeşiloba Mahallesi'nde bulunan Düziçi Merkez PTT binası yanındaki atık kağıt kutusunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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