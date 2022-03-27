Yangın çıkan LPG'li aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Yangın çıkan LPG'li aracın sürücüsü yaralandı

27.03.2022 16:00

Osmaniye'de, seyir halindeki LPG'li otomobilde çıkan yangında yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'de, seyir halindeki LPG'li otomobilde çıkan yangında yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Yusuf S. idaresindeki 06 MIH 85 plakalı LPG'li otomobilde, Osmaniye-Cevdetiye kara yolunda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan sürücü ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın çıkan LPG'li aracın sürücüsü yaralandı
Yangın çıkan LPG'li aracın sürücüsü yaralandı
Yangın çıkan LPG'li aracın sürücüsü yaralandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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