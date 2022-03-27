Osmaniye'de, seyir halindeki LPG'li otomobilde çıkan yangında yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Yusuf S. idaresindeki 06 MIH 85 plakalı LPG'li otomobilde, Osmaniye-Cevdetiye kara yolunda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan sürücü ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Yangın çıkan LPG'li aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika