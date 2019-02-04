Osmaniye'de Yangın Çıkan Midibüs Kullanılamaz Hale Geldi
1 saat önce
Osmaniye'de seyir halindeyken yangın çıkan midibüs kullanılamaz hale geldi.
Osmaniye
'de seyir halindeyken yangın çıkan midibüs kullanılamaz hale geldi.
Nihayet Öztürk idaresindeki plakası öğrenilemeyen midibüste, Musa Şahin Bulvarı Sanayi Kavşağı'nda seyir halinde olduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı gören Öztürk, midibüsü yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi.
Kısa sürede aracı saran alevler, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürdü.
Yangında midibüs kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:57 Kaynak: AA
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