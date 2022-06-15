Osmaniye'de yangından zarar gören ormanlara 1000 keklik salındı - Son Dakika
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Osmaniye'de yangından zarar gören ormanlara 1000 keklik salındı

15.06.2022 11:21
Osmaniye'de yangından zarar gören ormanlara 1000 keklik salındı

Kadirli ilçesinde, geçen yılki yangınlar zarar gören ormanlara popülasyonun artırılması amacıyla 1000 keklik bırakıldı.

Kadirli ilçesinde, geçen yılki yangınlar zarar gören ormanlara popülasyonun artırılması amacıyla 1000 keklik bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Karatepe köyünde düzenlenen etkinliğe Kadirli Kaymakamı Vehbi Bakır, eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, Doğa Koruma ve Milli Parklar Osmaniye Şube Müdürü Oktay Deniz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun ile diğer ilgililer katıldı.

Araçlarla bölgeye götürülen 1000 keklik, katılımcıların sandıkların kapaklarını açmasıyla doğaya salındı.

Geçen yılki yangınlarda zarar gören ormanlara bırakılan kekliklerle bölgede popülasyonun arttırılması amaçlanıyor.

Osmaniye'de yangından zarar gören ormanlara 1000 keklik salındı
Osmaniye'de yangından zarar gören ormanlara 1000 keklik salındı
Osmaniye'de yangından zarar gören ormanlara 1000 keklik salındı
Osmaniye'de yangından zarar gören ormanlara 1000 keklik salındı
Osmaniye'de yangından zarar gören ormanlara 1000 keklik salındı

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Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kürşad Tüzmen, Oktay Deniz, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de yangından zarar gören ormanlara 1000 keklik salındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de yangından zarar gören ormanlara 1000 keklik salındı - Son Dakika
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