Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Karatepe köyünde düzenlenen etkinliğe Kadirli Kaymakamı Vehbi Bakır, eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, Doğa Koruma ve Milli Parklar Osmaniye Şube Müdürü Oktay Deniz , İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kürşad Tüzmen, Oktay Deniz, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de yangından zarar gören ormanlara 1000 keklik salındı - Son Dakika

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