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Osmaniye'de yapılan tespihler 50'den fazla ülkeye satılıyor - Son Dakika

Osmaniye'de yapılan tespihler 50'den fazla ülkeye satılıyor

25.01.2022 12:00

Bahçe ilçesinde 40 atölyede yapılan tespihler, iç pazarın yanı sıra başta Avrupa ve Orta Doğu'da olmak üzere 50'den fazla ülkeye gönderiliyor.

Bahçe ilçesinde 40 atölyede yapılan tespihler, iç pazarın yanı sıra başta Avrupa ve Orta Doğu'da olmak üzere 50'den fazla ülkeye gönderiliyor.

İlçede kehribar taşının yoğun bulunmasından dolayı 10 yıl önce 10 atölye ile başlayan tespih imalatı, şu an 40 atölye ve 300'den fazla çalışanla önemli bir sektör haline geldi.

Türkiye'de tespih üretiminde önemli yere sahip ilçedeki atölyelerde yıllık imal edilen 3 milyon tespihin 1 milyon 400 bini başta Avrupa ve Orta Doğu'da olmak üzere 50'den fazla ülkeye satılıyor, geri kalanı ise yurt içi piyasada alıcı buluyor.

Bahçe Kaymakamlığı sıkma kehribar, ahşap ve diğer taşlardan yapılan tespihlerin daha çok tanıtımını yapmak, markalaşması ve standardizasyonu için çalışma yürütüyor.

Kaymakamlık tarafından başlatılan çalışmayla "Tespih Bahçesi" markasıyla yurt dışı satışlarının artırılması hedefleniyor.

Bahçe Kaymakamı Aziz Kayabaşı, AA muhabirine, Türkiye'de sıkma kehribar imalatının önemli bir kısmının ilçelerinde gerçekleştiğini ancak tespih yapımında önemli bir yere sahip olmasına rağmen Bahçe isminin bugüne kadar tespihle özdeşleşemediğini söyledi.

Kaymakamlık olarak ilçenin adını tespih imalatında duyurmak için bir ekip kurduklarını dile getiren Kayabaşı, "Bilgisayar mühendisimiz, öğretmenlerimiz ve vakıf çalışanlarımızla bir ekip oluşturduk ve 'Bahçe' denilince tespih nasıl akla gelir sorusuna yanıt bulmaya çalıştık. Önce bir tespih markası oluşturmaya karar verdik, çünkü buradaki üreticiler toptancılara mal satıyordu ama ilçenin adı hiçbir yerde geçmiyordu. Biz de 'Tespih Bahçesi' adıyla bir marka oluşturduk ve bu adla bir internet sitesi kurduk. Daha sonra da sanal mağazalarda yer aldık ve buralarda da satışa başladık." diye konuştu.

Bahçe'nin tespih imalatı konusunda önemli bir potansiyele sahip olduğunu aktaran Kayabaşı, "Şu an mevcut 40 atölyemiz var ve her atölyede yaklaşık 8 kişi çalışıyor.

Türkiye'nin çeşitli yerlerine tespih satılıyor. Daha da önemlisi ihracat yapıyoruz. İnternet sitemizi kuralı 1 ay oldu. Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurumuzu yaptık. Sitemizi kuralı kısa bir süre olmasına rağmen Hollanda'ya önemli bir ihracat yaptık. Ayrıca ürünlerimizin geri dönüşleri çok iyi, beğenilme oranımız çok yüksek." ifadelerini kullandı.

Satılan tespihler okullara yardım olarak dönecek

Kayabaşı, kaymakamlığın kurduğu internet sitesi üzerinden satılan tespihlerin gelirinin bir kısmının Köylere Hizmet Götürme Vakfına aktarılarak, vatandaşlara hizmet olarak geri döneceğini söyledi.

Kayabaşı, amaçlarının sadece Bahçe'nin adını duyurmak olmadığını, farklı projeleri de zamanla hayata geçireceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bunlardan biri, satılan tespihlerden elde ettiğimiz gelirlerle başta köy okulları olmak üzere okullarımızın ihtiyaçlarını ve eksiklerini karşılamak. İlçemizde eğitimdeki seviyeyi daha yukarı taşımak istiyoruz. İlçede bir de 'tespih organize sanayi' kurmak için çalışmalarımız var."

İlçede 6 yıldır babasıyla kurdukları atölyede tespih yapan Muhammed Karo da "6 yıldır bu atölyede tespih üretiyoruz. Sadece Türkiye'ye değil başka ülkelere de tespih gönderiyoruz. Örneğin Suudi Arabistan, Irak, İspanya, Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri, Filistin, Kuveyt, Bahreyn, Katar gibi bir çok ülkeye tespih satıyoruz. Bu atölyeden yılda yurt dışına yılda 20 binden fazla tespih gönderiyoruz." dedi.

Osmaniye'de yapılan tespihler 50'den fazla ülkeye satılıyor
Osmaniye'de yapılan tespihler 50'den fazla ülkeye satılıyor
Osmaniye'de yapılan tespihler 50'den fazla ülkeye satılıyor

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Kaymakamlık, Orta Doğu, Türkiye, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de yapılan tespihler 50'den fazla ülkeye satılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de yapılan tespihler 50'den fazla ülkeye satılıyor - Son Dakika
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