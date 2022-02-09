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Osmaniye'de yaralı bulunan 2 kızıl şahin tedaviye alındı - Son Dakika

Osmaniye'de yaralı bulunan 2 kızıl şahin tedaviye alındı

09.02.2022 12:07
Osmaniye'de yaralı bulunan 2 kızıl şahin tedaviye alındı

Osmaniye'de kanatlarından yaralanan 2 kızıl şahin tedavi altına alındı.

Osmaniye'de kanatlarından yaralanan 2 kızıl şahin tedavi altına alındı.

Mevlana ve Rızaiye mahallelerinde, biri kanadından av tüfeğiyle vurulan, diğeri elektrik tellerine takılarak kanadından yaralanan iki kızıl şahin bulundu.

Vatandaşlar, yaralı şahinleri Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Rehabilitasyon merkezinde ilk müdahaleleri yapılan kızıl şahinler, tedaviye alındı.

Şahinler, tedavilerinin ardından doğaya salınacak.

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Osmaniye, mevlana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de yaralı bulunan 2 kızıl şahin tedaviye alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de yaralı bulunan 2 kızıl şahin tedaviye alındı - Son Dakika
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