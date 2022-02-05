Osmaniye'de yaralı bulunan karga tedavi edilecek - Son Dakika

Osmaniye'de, polis ekiplerince yaralı bulunan karga tedavisi yapılmak üzere koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adnan Menderes Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezi çevresinde uçamayan karga gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

İhbarı değerlendiren Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, yaralı olduğu görülen kargayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne götürdü.

Kuş, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.