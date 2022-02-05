Üye Girişi
Osmaniye'de yaralı bulunan karga tedavi edilecek - Son Dakika

Osmaniye'de yaralı bulunan karga tedavi edilecek

05.02.2022 17:08
Osmaniye'de yaralı bulunan karga tedavi edilecek

Osmaniye'de, polis ekiplerince yaralı bulunan karga tedavisi yapılmak üzere koruma altına alındı.

Osmaniye'de, polis ekiplerince yaralı bulunan karga tedavisi yapılmak üzere koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adnan Menderes Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezi çevresinde uçamayan karga gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

İhbarı değerlendiren Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, yaralı olduğu görülen kargayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne götürdü.

Kuş, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

YORUMLAR
500

alışveriş merkezi, Osmaniye, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de yaralı bulunan karga tedavi edilecek - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:03 MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu
16:56 Evladına kavuşan annenin gözyaşları durmak bilmedi! Polis, 1 saatte buldu
16:53 Yüksek enflasyonun uğramadığı ender yerlerden biri balık tezgahları: Barbun, istavrit ve mezgitin kilosu 15 TL
16:51 Ali Koç'tan Aykut Kocaman itirafı: 1 sene daha tutup öyle devam etmeliydik!
16:48 Galatasaray'da yeni transfer yolda! Mbaye Diagne'nin sözleşmesi askıya alındı!
16:35 Trabzonspor'a Ali Koç'tan tepki: FETÖ'nün mü Turkiye Cumhuriyeti'nin mi yanında olacaksınız?
16:34 İlk gol yeni transferden geldi! Karadeniz Fırtınası fire vermek istemiyor
16:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Meral Akşener'den geçmiş olsun dilekleri geldi
16:24 Avrasya'nın son anketi! Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasındaki fark açılıyor
16:23 Düğün tarihi belli oldu! Oyuncu Gökçe Bahadır, Emir Ersoy ile 25 Şubat'ta evleniyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 17:14:26. #1.13#
SON DAKİKA: Osmaniye'de yaralı bulunan karga tedavi edilecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement