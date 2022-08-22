Osmaniye'de yaralı bulunan leylekler tedavi altına alındı - Son Dakika
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Osmaniye'de yaralı bulunan leylekler tedavi altına alındı

22.08.2022 11:51

Osmaniye'de yaralı bulunan leylekler tedavi altına alındı Osmaniye'de vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan 2 leylek Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde tedavi altına alındı.

Osmaniye'de yaralı bulunan leylekler tedavi altına alındı

OSMANİYE - Osmaniye'de vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan 2 leylek Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde tedavi altına alındı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde ve merkez Cevdetiye Beldesi'nde leyleklerin uçamadığını fark eden vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine Şube Müdürü Oktay Deniz'in talimatları doğrultusunda bildirilen adreslere Av Koruma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından teslim alınan yaralı leylekler vakit kaybedilmeden Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezi'ne getirildi. Veteriner Hekim İbrahim Alçı tarafından tedavi altına alınan leyleklerden birisinin sağ ayak ile sağ kanadından elektrik çarpması sonucu yaralandığı diğerinin sağ kanadından elektrik çarpması sonucu yaralandığı belirlendi. Tedavilerinin ardından açlıktan yorgun ve halsiz düşen yaralı leylekler Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezi'nde gözlem altına alındı.

Tedavilerinin tamamlanmasının ardında yaralı leyleklerin yaşam ortamına salınacağı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Osmaniye, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de yaralı bulunan leylekler tedavi altına alındı - Son Dakika

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