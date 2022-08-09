Makam aracının önünü kesip belediye başkanına saldıran kişinin yakın akraba olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Makam aracının önünü kesip belediye başkanına saldıran kişinin yakın akraba olduğu ortaya çıktı

09.08.2022 18:42

Osmaniye'de Yarbaşı Belde Belediye Başkanı Mustafa Kaynar'ın makam aracının önünü keserek yumruklu saldırıda bulunan kişinin dayısı K.E. olduğu ortaya çıktı. K.E., olayın ardından gözaltına alındı.

Öğle saatlerinde, Düziçi ilçesi Karşıyaka Mahallesi Refik Cesur Bulvarı'nda meydana gelen olayda; Yarbaşı Belde Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Kaynar, makam aracıyla seyir halindeyken, dayısı K.E. tarafından otomobille önü kesildi. Araçtan inen Kaynar, çıkan kavgada darbedildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince olay yerinde ilk kontrolü yapılan Başkan Kaynar, Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DAYISI GÖZALTINA ALINDI

Yumruk darbeleriyle yüzünden yaralanan ve tedaviye alınan Kaynar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Belediye Başkanı Kaynar, taburcu olduktan sonra ifade için emniyete gitti. K.E. de olayın ardından gözaltına alındı.

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Osmaniye'de belde belediye başkanı akrabası tarafından darbedildi Osmaniye'de belde belediye başkanı akrabası tarafından darbedildi CHP'li başkan arsa anlaşmazlığından darp edilmiş CHP'li başkan arsa anlaşmazlığından darp edilmiş
Kaynak: DHA

Mustafa Kaynar, Karşıyaka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Makam aracının önünü kesip belediye başkanına saldıran kişinin yakın akraba olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Makam aracının önünü kesip belediye başkanına saldıran kişinin yakın akraba olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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