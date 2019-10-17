Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de yasa dışı bahis operasyonu: 6 gözaltı
Son Dakika Güncel Osmaniye'de yasa dışı bahis operasyonu: 6 gözaltı

Osmaniye'de yasa dışı bahis operasyonu: 6 gözaltı

1 saat önce

Osmaniye'de internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de yasa dışı bahis operasyonu: 6 gözaltı, System.String[]

Osmaniye'de internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda M.M.T, H.Ç, A.C, O.K, S.A, ve S.A. gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Soruşturma kapsamında aranan 2 şüpheliden birinin askerde olduğu öğrenildi.

Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 07:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barış Pınarı Harekatı aleyhinde sosyal medyadan paylaşım yapanlara şafak operasyonu
15 ton kaçak tütünle yakalanan zanlılardan ilginç savunma: Kalabalık aileyiz, kullanıyoruz HDP'li Hakkari Belediye Başkanı tutuklandı Beşar Esed'den Türkiye'ye küstah tehdit: Türkiye'nin operasyonuna yanıt vereceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 21:02:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de yasa dışı bahis operasyonu: 6 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]