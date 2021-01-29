Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı.
İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen Ö.D. ve İ.P'yi yaklaşık 3 aylık çalışa sonucu yakaladı.
Zanlıların iş yerlerinde iki bilgisayar ve iki bahis kuponu yazıcısı ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Öte yandan, yasa dışı bahis oynadığı belirlenen 15 kişiye de 150 bin lira ceza uygulandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de yasa dışı bahis operasyonunda iki kişi yakalandı - Son Dakika