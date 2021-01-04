Osmaniye'de yasa dışı yollarla yurda giren 13 kişi sınır dışı edildi - Son Dakika

Osmaniye'de yasa dışı yollarla yurda giren 13 kişi sınır dışı edildi
04.01.2021 12:50
Osmaniye'de Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekiplerince yol kontrol ve arama noktalarında yapılan denetimlerde gözaltına alınan yabancı uyruklu 13 kişi sınır dışı edildi.
Osmaniye'de Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekiplerince yol kontrol ve arama noktalarında yapılan denetimlerde gözaltına alınan yabancı uyruklu 13 kişi sınır dışı edildi.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekiplerince 2020 yılı içerisinde göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçmenlere yönelik yapılan yol kontrol denetimlerde 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' yapan 13 şahsa adli işlem yapıldı.
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğündeki kimlik tespiti işlemlerinin ardından Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen şahıslar sınır dışı edildi. - OSMANİYE
Son Dakika Beşiktaş, Süper Lig'de 81 hafta sonra liderliği elde etti Son dakika! İSKİ'nin isale hattındaki çalışması nedeniyle İstanbul'da 5 ilçede 30 saatlik su kesintisi yapılacak Canlı yayında meydan okumuştu! Kaçak iş adamı Sezgin Baran Korkmaz için beklenen gün geldi En düşük memur ve emekli maaşı kaç lira oldu? İşte merak edilen sorunun yanıtı Hakan Bayrakçı: Aralarında Mehmet Metiner'in de bulunduğu 8 korona hastasını 30 saniyede iyileştiren ilaç bulundu Rasim Ozan Kütahyalı, Falcao için uçak bileti aldı: Onurunla, şerefinle Türkiye'yi terk et Evinde ölü bulunan Alp Kırşan'ın komşusu, ölmeden 4 gün önce internetten kelepçe siparişi vermiş Kim ne kadar zam alacak? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşları