Osmaniye'de yaşlı çiftin altın ve paralarını silah zoruyla gasp eden zanlılar tutuklandı - Son Dakika
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Osmaniye'de yaşlı çiftin altın ve paralarını silah zoruyla gasp eden zanlılar tutuklandı

23.03.2022 09:43
Osmaniye'de yaşlı çiftin altın ve paralarını silah zoruyla gasp eden zanlılar tutuklandı

Osmaniye'de kendilerini polis olarak tanıttıktan sonra "Terör olayına karıştın, evde arama yapacağız" diyerek yaşlı bir çiftin evine giren kar maskeli 2 zanlı, çiftin kasasında biriktirdiği yaklaşık 350 bin lira değerindeki nakit para, döviz ve altınları silah zoruyla gasp etti.

Osmaniye'de kendilerini polis olarak tanıttıktan sonra "Terör olayına karıştın, evde arama yapacağız" diyerek yaşlı bir çiftin evine giren kar maskeli 2 zanlı, çiftin kasasında biriktirdiği yaklaşık 350 bin lira değerindeki nakit para, döviz ve altınları silah zoruyla gasp etti. Gasp ettikleri para ve altınların tek kuruşuna dokunamadan polis ekiplerince yakalanan zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Selimiye Mahallesi'nde 19 Şubat tarihinde meydana gelen olayda, Haso Ş.(85) isimli bir vatandaşın evinin kapısını kimliği belirsiz şüpheli 2 şahıs çaldı. Kendilerini polis olarak tanıttıktan sonra "Sen terör olayına karıştın, evde arama yapacağız" diyerek kapının açılamasını sağlayan kar maskeli şüpheliler, içeriye girdikleri anda ilk olarak bakıcı kadını etkisiz hale getirdi. Daha sonra yaşlı karı-kocanın bulunduğu odaya yönelen zanlılar ellerindeki silahları Haso Ş.'ye yöneltti. Silah zoruyla evde bulunan kasayı açtıran şüpheliler, 4 burma bilezik, 5 adet cumhuriyet altını, 9 adet yarım altın, 2 adet çeyrek altın, 2 çift küpe, 1 adet taşlı kolye, 2 adet altın yüzük, 3 adet broş, 14 bin 840 TL ile 500 euro nakit parayı aldılar. Altın ve dövizlerle birlikte yaklaşık 350 bin lirayı silah zoruyla gasp eden zanlılar otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı.

İhbar edilmesi üzerine olay yerine Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yeri incelemelerinin ardından gasp olayını gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. Çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini titizlikle izleyen ekipler, şahısların olay yerinden kaçtığı otomobilin plakasını 34 ZZ 1628 belirledi. Osmaniye'deki tüm birimlere ve çevre illere dağıtılan plaka üzerinde çalışma başlatan ekipler, şahısları olay gecesi sabahı Mersin'in Anamur ilçesinde yakalandı. Otomobilde yapılan ilk aramada silah zoruyla gasp edilen döviz, altın ve paralar ele geçirildi. Yapılan kimlik sorgulamasında daha önceden 13 faklı suçtan kayıtları bulunan Yunus O. ile Emrah K. olduğu belirlenen şüpheliler gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Yunus O. ve Emrah K., Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden teslim alınarak Osmaniye Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından nitelikli yağma, konut dokunulmazlığı ihlali, silahlı tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama suçlarından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

Osmaniye'de yaşlı çiftin altın ve paralarını silah zoruyla gasp eden zanlılar tutuklandı
Osmaniye'de yaşlı çiftin altın ve paralarını silah zoruyla gasp eden zanlılar tutuklandı

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Osmaniye, Polis, Silah, Gasp, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de yaşlı çiftin altın ve paralarını silah zoruyla gasp eden zanlılar tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de yaşlı çiftin altın ve paralarını silah zoruyla gasp eden zanlılar tutuklandı - Son Dakika
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