Osmaniye'de yaşlı vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıtıldı - Son Dakika

Osmaniye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıtıldı.

Osmaniye Valiliği bünyesinde kurulan "Vefa Destek Grubu" ekipleri tarafından, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın belirlediği 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlara, dezenfektan ve maske dağıtıldı.



Ekipler, evlerinden dışarı çıkmayan yaşlılara teşekkür ederek, "Sizler bizler için önemlisiniz. Milli Eğitim Müdürlüğü ve Vefa Gurubu olarak sizlere dezenfektan ve maske getirdik. İhtiyacınız olduğu sürece bunları getirmeye devam edeceğiz. Evinizde kalın sağlıkla kalın" ifadelerini kullandı.