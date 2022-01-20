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Osmaniye'de yayla yollarında kar temizleme çalışması yapıldı - Son Dakika

Osmaniye'de yayla yollarında kar temizleme çalışması yapıldı

20.01.2022 18:01
Osmaniye'de yayla yollarında kar temizleme çalışması yapıldı

Osmaniye'de, yüksek kesimlere son günlerde yağan karın ardından ulaşımda sıkıntı yaşanan yayla yollarında temizleme çalışması gerçekleştirildi.

Osmaniye'de, yüksek kesimlere son günlerde yağan karın ardından ulaşımda sıkıntı yaşanan yayla yollarında temizleme çalışması gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sıkıntısı çekilen yayla yollarında kar küreme çalışmaları belirli periyotlarla sürdürülüyor.

Yaylalara gidecek vatandaşlar da kar lastiği takmaları, araçlarında zincir ve çekme halatı bulundurmaları konusunda uyarılıyor.

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Osmaniye, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Osmaniye'de yayla yollarında kar temizleme çalışması yapıldı - Son Dakika
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