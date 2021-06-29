Osmaniye'de yaz spor okulları eğitime başladı - Son Dakika

Osmaniye Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde yaz spor okulları törenle eğitime başladı.

Tosyalı Spor Kompleksinde düzenlenen törende konuşan Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Loğoğlu, yaz spor okulunda 22 branşta 47 antrenörün eğitim vereceğini söyledi.

Spor tesislerinde gençlere bilinçli spor yaptırarak yaz tatilini en şekilde değerlendirmelerine katkı sağlamak istediklerini ifade eden Loğoğlu, şunları söyledi:

"Sporun 7'den 70'e toplumun tüm katmanlarına yaygınlaştırılmasını sağlayarak, gençleri kötü ve zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak, yetenekli, başarılı ve gelecek vadeden sporcuları tespiti ve seçilmesi yönünde çalışmalar yapmaktayız. 5-18 yaş aralığında sporcu öğrencilerimizin kayıtları devam etmektedir. Antrenörlerimize ve sporcularımıza başarılı bir sezon geçirmelerini temenni ediyorum."

Törene katılan Vali Erdinç Yılmaz, sporcularla bir süre sohbet ederek başarı diledi.

Törende tekvando ve kick boks gösterileri sunuldu.