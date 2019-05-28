Osmaniye'de yaz spor okulları kayıtları başladı

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, yaz spor okulları kayıtlarının başladığı söyledi.

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, yaz spor okulları kayıtlarının başladığı söyledi.



Loğoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaz spor okullarında 5 - 18 yaş çocuklara ve gençlere 20 branşta eğitim verileceğini kaydetti.



Yaz spor okulunda engellilere yönelik de spor etkinliklerinin yapılacağını ifade eden Loğoğlu, "Çocuk ve gençleri kötü alışkanlıklardan korumak, spora yönlendirmek ve toplumda spor kültürünün oluşmasına katkı sağlamak amacıyla 5 - 18 yaş grubundaki gençler için ücretsiz yaz spor okulları kayıtlarına başladı. Atletizm, basketbol, badminton, boks, güreş, hentbol, voleybol, softbol, tenis, okçuluk, tekvando, judo, halter, hokey, satranç, bisiklet, futbol, masa tenisi, halk oyunları branşlarında açmış olduğumuz yaz spor okullarına ücretsiz kayıtlarımız başladı. Bu yaz geçmiş yıllardan farklı olarak engelli çocuk ve gençlerde başvurabilecekler." diye konuştu.

Loğoğlu, kayıt başvurularının Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne yapılabileceğini de sözlerine ekledi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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